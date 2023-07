Hamlet hat auch als One-Man-Show seine Berechtigung

Den Beginn macht Stefano Bernardin am Sonntag mit seinem Hamlet-Solo. Shakespeares Prinz mit dem Totenkopf in der Hand kennt man. Auch seine Worte „Sein oder nicht sein”. Aber wer ist Hamlet wirklich? Was will er? Und wer hindert ihn daran? Hamlet und all seine Gegenspieler werden hier von nur einem Schauspieler verkörpert. Stefano Bernardin. Hubsi Kramar und Bernardin haben „Hamlet” konzentriert und zu einer One-Man-Show gemacht, ohne Shakespeare zu verraten. Das 400 Jahre alte Werk hat an seiner Aktualität nichts verloren. „Es ist was faul im Staate Dänemark” - und Dänemark ist überall.

Hamlet stirbt im Fechtduell und so beginnt die One-Man-Show. In seinem Kopf lässt er sein Leben Revue passieren. Die Monologe und Dialoge bleiben, doch verwandelt sich der Schauspieler von einer Figur in die andere- in Hamlet, Onkel und König Claudius, Mutter Gertrude, Geist des Vaters, Polonius, Rosenkranz und Güldenstern und Totengräber. Ophelia wird nicht dargestellt. Ihr wird nur "geantwortet". Doch ihre Figur lebt in der Musik. Für Stefano Bernardin alles in allem eine Herausforderung: 90 Minuten ohne Pause.

Auf der Freiluft-Sommerspielbühne folgen Gery Seidl („BeziehungsWEISE“) am Montag, 17. Juli, Simone Kopmajer Band & Viktor Gernot („Jazz on a summers day“) am 23. Juli und „Der Nino aus Wien“, support: Anna Mabo, am 24. Juli. Karten gibt's im InfoCenter Perchtoldsdorf unter 01/866 83 400 und info@perchtoldsdorf.at