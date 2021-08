Sie haben Tradition – und können heuer wieder über die Bühne gehen: die „Kultur im Park“-Serie. „Natürlich mit einem Corona-Konzept“, betont Kulturreferent Nikolaus Patoschka, UFO. Für die maximal 500 Besucher gibt es zugewiesene Plätze, die Gastronomie funktioniert nur über Selbstbedienung.

Der Auftakt mit Roman Zangerle (Austropop) ist vielversprechend verlaufen, am kommenden Samstag um 19.30 Uhr laden „Dolls & Guy“ (Daria Kinzer, Pablo Grande, Tanja Petrasek & Johannes Nepomuk) zu einer musikalischen Kreuzfahrt mit schwungvollen Schlagermelodien und beliebten Musical- und Operettenhits. „Es war mir ein Anliegen, alle Musikrichtungen abzudecken, es muss für jeden etwas dabei sein“, geht Patoschka auf Planungsdetails ein. „Kultur im Park darf nicht einseitig werden.“

Also trumpfen am 21. August Andy Lee Lang & The Spirits auf, am 28. August wird Urlaubsstimmung versprüht („Italienisches Konzert“ mit dem Duo Italiano), am 4. September wird’s klassisch: die „Passion Artists“ laden zur „Entführung aus dem Serail“.

