Mödling gewährt einen Blick hinter die Pforten

Zum achten Mal findet heuer der Mödlinger „openDOOR-Tag” statt. Dank vieler Vereine, Institutionen und auch Privater, die ihre Türen öffnen, ist es wieder möglich, interessante Einblicke in das Leben der Stadt Mödling zu gewinnen und Kultur erlebbar zu machen. Dabei ist es wieder einmal gelungen ein abwechslungsreiches Programm mit vielen attraktiven Stationen auf die Beine zu stellen und auch ein vielfältiges Kulturprogramm zu organisieren.

Besucherinnen und Besucher können sich auf 35 Stationen freuen und ihre persönliche Route zusammenstellen. Neben Museen, Höfen, Kultur- und Kunstausstellungen gibt es auch einen besonderen Musikschwerpunkt, und das alles bei freiem Eintritt. Zu den Highlights zählen ein Besuch bei Connect Mödling in der Pfarrgasse 6 mit musikalischen und kulinarischen Kostproben aus Afghanistan, Syrien und der Ukraine, die Ausstellung HABITATE in der Galerie Arcade, eine Führung im Volksbankhaus mit Friederike Fida, die Ausstellung des Künstlerbundes im Essingerhaus, die Schwarzkogler im Volkskundemuseum, Marching Brass-Musik in der Innenstadt und in der Babenbergergasse 18 sowie die Führung „Frauen bauen Brücken” entlang des Mödlingbaches.

www.opendoor-moedling.at