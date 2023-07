Run auf das „Haus ohne Beton“ in Breitenfurt

Das Architekturfestival „Open House Wien“ öffnet am 9. und 10. September die Türen zu insgesamt 62 sehenswerten Gebäuden, darunter auch das „Haus ohne Beton“ in der Kasimir Graff-Gasse 31 in Breitenfurt. Festivalleiterin Barbara Libert hat heuer Unterstützung durch Architektin Christine Lechner bekommen, die die Veranstaltung seit 2014 nicht nur als Besucherin, sondern auch als Volunteer gut kennt. Eben jene Freiwilligen sind an diesem Wochenende unverzichtbar. Sie halten vor Ort gemeinsam mit den Nutzern und Experten die Kurzführungen ab.

Auch für Breitenfurt werden Volunteers gesucht, denn das von Architekt Andi Breuss entworfene „Haus ohne Beton“ war schon im Vorjahr ein Anziehungspunkt der „Open House“-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer. Vom Boden bis zum Dach besteht dieses kellerlose Haus aus Holz und Lehm. Selbst die Bodenplatte ist aus unbehandeltem Holz. Sie ist auf Schraubfundamenten aufgeständert, der Platz unter dem Gebäude bleibt für Tiere und die nötige Durchlüftung frei. „CO2-Emissionen spielen bei diesem Haus keine Rolle, weil sie nicht nur vermieden werden, sondern durch Baustoffe wie Holz und Lehm sogar gebunden sind“, erläutert Breuss auf der Homepage. „Da alle Materialien unbehandelt bleiben, braucht dieses Haus keine Chemie und keine synthetischen Baustoffe - vom Boden bis zum Dach.“

