35 Stationen lockten beim 8. Innenstadtevent viele Besucher an

„Kultur im öffentlichen Raum erlebbar machen” - ein erklärtes Ziel der Aktion openDOOR, das heuer zum insgesamt zum achten Mal deutlich erreicht wurde. Bei insgesamt 35 Stationen waren Einblicke auf das möglich, was sich dem Auge des Betrachters nicht alle Tage bietet. Unter anderem öffneten Bruno Max im Stadttheater, Christa Klinger in der Galerie „Kunst im Raum“ und Walter Winter die Tore. Museen, Höfe, Kunstausstellungen, musikalische Highlights und Führungen, Kultur und Kulinarik lockten die Besucher in Mödlings Innenstadt.

Zahlreich waren die Highlights, darunter eine Führung mit Riki Fida im Volksbankgebäude, die Ausstellung der Galerie Arcade, kulinarische Kostproben aus Afghanistan und Syrien bei Connect Mödling, die öffentliche Probe der B4 Babenberger Bigband, Marching Brass Musik mit der Blasmusik Mödling, der Spaziergang „Frauen bauen Brücken” des Vereins „Vielzeitig“ entlang des Mödlingbachs mit Sylvia Unterrader und Gaby Schätzle oder die Tanz-Performance der Schwarzkogler. Erstmals als Location beim openDOOR dabei war das Waisenhaus, wo Walter Jirka fünf Führungen angeboten hat.

Kein Wunder, dass sich die Vertreterinnen und Vertreter der Stadtgemeinde als Veranstalterin mit Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler und Kulturstadtrat Stephan Schimanowa an der Spitze sowie Organisatorin Sylvia Bönnhoff mehr als zufrieden Bilanz zogen.