Öffis sollen im Bezirk Mödling noch attraktiver werden

32 Regionalbuslinien mit teils neuen Linienbezeichnungen beginnend mit 1xx und 2xx mit rund 480 Haltestellen, davon drei Stadtbuslinien in Mödling bereits seit 11. April im Neubetrieb.

Verdichtung in Spitzenzeiten und Anpassungen des Schülerverkehrs vor allem in den Gemeinden Breitenfurt, Kaltenleutgeben, Vösendorf, Hennersdorf, Wienerwald und Gaaden.

Regelmäßiges Busangebot auch außerhalb der Spitzenzeiten tagsüber sowie am Abend und am Wochenende.

Geringfügige Liniennetzanpassungen, vor allem der Linien 260, 269 und 270.

Verbesserung der Anbindung an die Bahn ( beispielsweise in Mödling) sowie an die Badner Bahn in Wiener Neudorf, Guntramsdorf und Vösendorf-Siebenhirten.