Generell habe sich das bestätigt, was im aktuellen NÖN-Gespräch (Montag) bereits dokumentiert ist, berichtete Bezirkshauptmann Philipp Enzinger. "Der deutliche Anstieg an Corona-Fällen ist neben den Urlaubsheimkehrern vor allem auf die mangelnde Disziplin der Menschen bei der Freizeitgestaltung zurückzuführen. Dabei sind das Verhalten in der Nachtgastronomie, private Feiern und der Mannschaftssport besondere Hotspots."

Zudem wurde offenkundig, warum der Bezirk Mödling - für alle überraschend - von der Expertenrunde plötzlich von Grün auf Orange hochgestuft wurde: "Wir werden quasi als gemeinsamer Ballungsraum mit der Bundeshauptstadt betrachtet", berichtet Enzinger. Dazu komme "das hohe Berufspendleraufkommen - 50.000 Personen täglich - und das stark ausgeprägte gesellschaftliche Leben im Bezirk Mödling".

Die Behörden- und Gemeindevertreter hatten auch die Gelegenheit, Forderungen beim Regierungsquartett zu deponieren: schnellere Probenentnahmen und Laboranalysen bei Verdachtsfällen. "Das Contact tracing und die Verhängung von Quarantäne erfolgt in den Bezirken rasch und erfolgreich", merkte Enzinger an.

Regionale Verschärfungen bei Bedarf möglich

Die gute Nachricht. Das Ampel-System, im gegenständlichen Fall "Orange", sei "vordringlich als Frühwarnsystem für die Bevölkerung zu sehen", betonte der Bezirkshauptmann. Allerdings: Weitere Verschärfungen der Schutzmaßnahmen werden mit der Novelle zum Covid-19-Maßnahmengesetz folgen. Dann sind auch regionale Verschärfungen bei Bedarf möglich: Intensivierung des Schutzes in Pflegeeinrichtungen und Krankenanstalten, Sensibilisierung und Aufklärungsarbeit zum Schutz älteren Personen in Familien , Mund-Nasenschutz und 1-Meter-Abstand auf sämtlichen Märkten, Aufklärung der Sportverbände über Sicherheitsmaßnahmen und der "dringende Appell an die Bevölkerung, die schon am Montag verschärften Schutzvorschriften strengstens einzuhalten".

Für Bezirkshauptmann Philipp Enzinger ist „die Situation ernst, aber beherrschbar. Jetzt ist wieder das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger entscheidend“.