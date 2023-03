Missy May ersetzt Karina Sarkissova bei "Dancing Stars"

Karina Sarkissova musste aus gesundheitlichen Gründen und auf ärztliche Empfehlung hin „Dancing Stars“ schon nach der ersten Show verlassen, auf der Suche nach einer Nachfolge-Kandidatin wurden die ORF-Verantwortlichen in Maria Enzersdorf fündig: Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin Missy May (36) hat bereits das Rumba-Training mit Dimitar Stefanin aufgenommen.

Missy May wird ab sofort mit Dimitar Stefanin über das "Dancing Stars"-Parkett fegen. Foto: ORF/Baumann, Manfred Baumann

Missy Mays Beziehung zum ORF ist eine lange und bewährte. Schon im zarten Alter von acht Jahren wurde sie dort entdeckt und für Kid4Kids engagiert. 2003 nahm sie bei „Starmania“ teil, Rollen unter anderem in „Tom Turbo“ und die Moderation von „Okidoki“ folgten. Höhepunkt: bei der ORF-Show „Die große Show der Chöre“ nahm sie in der Jury Platz.

Bei den von Maya Hakvoort initiierten Sommerfestspielen in Brunn am Gebirge trumpfte Missy May im Vorjahr in „Into the Woods“ als Rotkäppchen auf, mit einigen Sangeskolleginnen und -kollegen ist sie nach wie vor als „Musical Voice“ unterwegs.

Für die Dancing Stars-Show am Freitag (20.15 Uhr, ORF1) hat Missy May de facto ein Freilos. Sie wird mit einer Wildcard automatisch in die nächste Runde einziehen. ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz sieht es als „Glück für die Show, dass Missy May spontan zugesagt hat. Ich bin mir sicher, dass sie eine wunderbare Ergänzung unserer ‚Dancing Stars‘ sein wird.“ Die Maria Enzersdorferin hofft, dass „Karina bald wieder auf die Beine kommt“ und sieht sich „nicht als Ersatz, denn eine Karina Sarkissova kann man nicht ersetzen“. Vielmehr sei es ihre Aufgabe, „den großartigen Dimitar zu supporten und ihm die bestmögliche Tanzpartnerin zu sein“.

