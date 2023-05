Missy May holt den Dancing Stars-Titel

„Die erste Show hab ich noch im Fernsehen mitverfolgt. Drei Tage später war im selber mit dabei.“ Und jetzt steht Missy May aus Maria Enzersdorf, die in Runde zwei für die aus der ORF-Show ausgestiegene Karina Sarkissova eingesprungen war, am Treppchen ganz oben: „Team Löwenherz“ mit Tanzprofi Dimitar Stefanin hat die „Dancing Stars“-Trophäe geholt. Sowohl bei der Jury als auch beim Publikum war das Duo die Nummer 1. Erste Gratulanten waren die Finalisten Corinna Kamper und Danilo Campisi sowie Missy Mays Ehemann Andreas Wanasek, der live vor Ort mitfieberte.

Die Maria Enzersdorferin kann es noch gar nicht glauben: „Dimitar hat mich damals herzlich willkommen geheißen und gemeint: ,Du schaffst das'.“ Er sollte recht behalten haben. „Nach dem Paso Doble sind wir zum Tanzpaar geworden“, zeigte Missy Max, dass sich nicht nur singen und schauspielen kann. Was sie aus der Show mitnimmt: „Ich bin selbstbewusster geworden und habe meinen Körper kennen gelernt.“

Und sie zog bei ihrem finalen Showtanz einen Schlussstrich unter ihr tänzerisches Trauma: Für eine Rolle in „Tanz der Vampire“ wurde ihr einst gesagt, dass sie nicht gut genug tanzen könne. Nun widmete sie eben diesem „Vampire“-Motto den Showtanz; mit einem tänzerischen Feuerwerk von „Toxic“ bis hin zu „Total Eclipse Of the Heart“.

„Ich bin unglaublich erleichtert“, strahlte die Siegerin in einem ersten ORF-Statement. „Ich danke allen da draußen, vor allem dem Mitko“, verneigte sie sich vor ihrem Tanzpartner, ehe sie den „Stern“ von Vorgängerin Caroline Athanasiadis entgegen nahm.

