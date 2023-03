Noel sagt's auf Deutsch und Albanisch

Noel Rrustemaj ist Schüler der Neuen Mittelschule Brunn am Gebirge-Maria Enzersdorf. Gemeinsam mit Deutschlehrerin und Mentorin Melanie Zemann legte sich der Südstädter in unzähligen Freistunden ins Zeug, um sich für das Finale des ORF-Sprachwettbewerbes „Sag’s Multi“ zu qualifizieren. Die Extrarunden zahlten sich aus; Noel setzte sich unter 500 Teilnehmern durch, steht jetzt im Finale der besten zehn.

Worum es bei dem Wettbewerb geht

Bei dem Wettbewerb geht es um Zweisprachigkeit, das heißt, alle Teilnehmer müssen auf Deutsch und einer Zweitsprache bzw. ihrer Muttersprache antreten. Noel spricht Deutsch und Albanisch. Mehrfache Wechsel zwischen den beiden Sprachen werden von der Jury besonders positiv bewertet. Insgesamt 89 Sprachen von Arabisch, Chinesisch bis Urdu, immer in Kombination mit Deutsch – waren bisher schon zu hören. Schülerinnen und Schüler von zwölf bis 20 machten schon mehrsprachig deutlich was sie bei Themen wie Demokratie, Klimagerechtigkeit, Mobbing und Rassismus bewegt.

Deutschlehrerin begrüßt Sprachenwettbewerb

Deutschlehrerin Melanie Zemann merkt an: „Als ich von dem Wettbewerb erfuhr, wollte ich mich als Deutschlehrerin unbedingt einbringen.“ Nachdem nur Schüler der 4. Klassen zugelassen waren, suchte die Mittelschullehrerin in diesem Jahrgang nach Interessierten und stieß bei Noel gleich auf Begeisterung. Reden wurden geschrieben, per Video aufgenommen und hochgeladen. Beurteilung fand der geschriebene Text, Mimik, Gestik und Ausdruck während seiner Redezeit. „Ich bin sehr stolz auf Noels Leistung, nun ist er im Finale“, ergänzt Zemann. Bürgermeister Andreas Linhart zeigte sich von dieser Leistung ebenfalls beeindruckt: „Wir halten Noel natürlich die Daumen und wünschen ihm alles Gute.“

