Perchtoldsdorf als Schauplatz für Orgelmusik der anderen Art

Das vierte und letzte Konzert des Orgelfestes 2023 fand in der evangelischen Kirche in der Wenzel Frey-Gasse unter dem Titel „Toccata“ statt. Die Interpreten dieses Abends waren Anthony Jenner, Jörg Nossek und Johannes Wenk, die einander abwechselten. Es wurde ein Programm abseits von „Bach & Co.“, zwar mit alten Meistern, aber in der Hauptsache neue und zeitgenössische Werke der Orgelliteratur.

Johannes Wenk hat bei Peter Planyavsky sein Orgelstudium absolviert, war bis 2018 Leiter des Diözesankonservatoriums für Kirchenmusik und leitet auch den Kammerchor Salto vocale. Er startete seinen Part mit Gárdonys „Hommage an Bach“. Jörg Nossek ist seit 1986 Organist in der evangelischen Dreikönigskirche und nahm unter anderem auch bei Johannes Wenk Unterricht. Er begann den musikalischen Reigen mit Kreuzpointners „Toccata à la Jazz“.

Anthony Jenner, Leiter der Kirchenmusik Sankt Augustin und des Franz Schmidt-Kammerorchesters der Musikschule, studierte am Royal College of Music in London unter anderem auch Orgel und setzte mit der „Festival Toccata“ von Fletcher den krönenden Abschluss.

Viel Beifall der Besucher.