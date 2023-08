Die Walcker-Orgel hat wieder Saison

Organist Robert Kovacs hat zum Auftakt der Veranstaltungsserie in St. Othmar ein anspruchsvolles, aber dennoch sehr eingängiges Programm ausgewählt und zog mit Michael Poklop im wahrsten Sinne des Wortes alle Register dieser Orgel aus dem Hause Walcker.

Organisatorin Heidi Wimmer begleitete mit ihren Einführungen rund um die Werke und Komponisten die Stücke, für den guten Klang der Orgel hatten schon im Vorfeld Orgelsommer-Initiator Fritz Handler und Martin Parzer von Walcker-Orgel Guntramsdorf mit einer Zungenstimmung gesorgt. Kovacs begann den Abend gleich mit einem schwungvoll tänzelnden Präludium in g-Moll von Buxtehude und der Triosonate in d-Moll von Altmeister Bach, wobei vor allem das Vivace alle Stärken von Organist, Orgel und Komponist zeigen konnte.

Danach folgte ein zeitgenössisches Stück von Andras Gabor Viragh, das wuchtig und fast schon apokalyptisch das Kirchenrund klanglich voll ausfüllte; ein Stück passend zu allen aktuellen und vergangenen Verwerfungen mit Corona, Krieg und Klimakrise. Nach diesem aufwühlenden Beitrag kam Beethovens „Flötenuhrstück“ mit feinen Läufen und grazilen Melodien gerade recht.

Den Abschluss eines höchst gelungenen Konzertabends bildeten Bachs Meisterwerk „Sinfonia“ aus der „Kantate Nr. 29“ und eine Improvisation von Robert Kovacs. Am 24. August um 19.30 Uhr gastiert der italienische Organist Gianfranco Bonaventura in St. Othmar. Er wird Werke von Valente, Zipoli, Ponchielli, Brahms und Reger zu Gehör bringen. Tickets im info.service, Kaiserin Elisabeth-Straße 2, 02236 400 125. Der Reinerlös der Konzerte wird für den Erhalt der Orgeln in St. Othmar und der Spitalkirche verwendet.