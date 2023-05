Star Wars-Flagge weht vor Münchendorfer Gemeindeamt

Am Tag der Arbeit ist es Tradition in Münchendorf, dass die SPÖ die Sozialistische Flagge anlässlich der Feier zum 1. Mai vor dem Gemeindeamt hisst. Diese weist drei Pfeile auf, die dafür stehen, gegen was die SPÖ als Partei im Laufe ihrer Geschichte gekämpft hat: Faschismus, Klerikalismus und Kapitalismus. SPÖ-Ortsparteichef Sebastian Remmert erläutert: „Das hissen der Fahne ist nicht verboten, wie der Pressesprecher der VP Niederösterreich, Günther Haslauer, twitterte. Wir hissen die Fahne jedes Jahr, mit Erlaubnis der Gemeinde. Und jedes Jahr, so sicher wie das Amen im Gebet, regt sich jemand auf und wir schaffen es bis in die Medien.“

Der Stein des Anstoßes war die Sozialistische Fahne anlässlich der Feier zum 1. Mai der SPÖ Münchendorf. Foto: privat

Das Hissen der Fahne sei rechtlich geprüft, „man darf ja auch die Pride Fahne in den Farben des Regenbogens oder die Feuerwehrfahne aufhängen. Die Feuerwehrfahne ist übrigens am 1. Mai auch gehisst worden“, macht Remmert deutlich. Die Sozialistische Fahne habe den Hintergrund, auf die Errungenschaften der SPÖ zum Tag der Arbeit aufmerksam zu machen. „Die Arbeiterschaft hat sich diesen 1. Mai als Tag der Arbeit hart erkämpft, und das nicht nur in ganz Österreich sondern auch in Deutschland“, findet Remmert klare Worte. Der Ortsparteichef und Vizebürgermeister möchte zu dem Thema eigentlich gar nichts mehr sagen. Es sei ermüdend, sich für etwas zu rechtfertigen, für das man sich nicht rechtfertigen müsse.

Möge die Macht mit dir sein

Um auf die Absurdität der Diskussion um die Sozialistische Fahne aufmerksam zu machen, ist die SPÖ Münchendorf am Donnerstag, 4. Mai einen neuen Weg gegangen. Sie hat die Star Wars Fahne vor dem Gemeindeamt gehisst, um daran zu erinnern, dass am 4. Mai der internationale Star Wars Tag ist. Remmert erläutert: Die Aktion wurde von uns im letztem Jahr gestartet! Wir wünschen allen Münchendorferinnen und Münchendorfern einen fröhlichen Star Wars Day! May the 4th be with you!"

