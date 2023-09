Maria Enzersdorf: Erinnerung an Sternenkinder lebt für immer

______________________________________________________________________________________________________________________ Als Sternenkinder werden Kinder bezeichnet, wenn sie vor, während oder bald nach der Geburt gestorben sind. Für sie wird am Friedhof Maria Enzersdorf eine Gedenkstätte errichtet, die in den nächsten Wochen eröffnet werden wird. Die Initiative zu diesem Gemeinschaftsprojekt wurde zu Beginn des Vorjahres durch den Verein Hospiz Mödling, die Pfarre Maria Enzersdorf zum Hl. Geist und die Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Mödling gestartet. „Mittlerweile finden sich immer mehr Unterstützer und Helfer“, freut sich Verein Hospiz-Geschäftsführerin Irene Blau: Für die Gestaltung des Platzes konnte Bernhard Holletschek gewonnen werden, die Skulptur ist ein Werk des Maria Enzersdorfer Künstlers András Bodi, den Platz hat die Marktgemeinde zur Verfügung gestellt.

Die Skulptur von András Bodi wird die Gedenkstätte zieren. Foto: András Bodi

Den tiefen Sinn der Gedenkstätte erklärt Blau so: „Während in den Familien die Erinnerung an Sternenkinder fest verankert ist, gibt es in unserer Gesellschaft oft keinen Platz für sie, sie bleiben unbeachtet und unsichtbar. Das soll mit diesem Projekt geändert werden. Denn es ist wichtig, dass Eltern von Sternenkindern – und alle in irgendeiner Weise von einem solchen Verlust Betroffenen – wissen, dass sie nicht alleine sind.“

Um die finanziellen Mittel für die Fertigstellung zu sammeln, findet am 29. September ein Benefizkonzert im Festsaal des Schloss Hunyadi in Maria Enzersdorf statt. Die Pianistinnen Sofia Shapovalova und Sybille von Both treten ebenso auf wie Friederike von Krosigk und Annegret Bauerle sowie das Ensemble VielXang Hennersdorf unter der musikalischen Leitung von Ulrich Ramharter. Alle Künstlerinnen und Künstler verzichten auf ihre Gagen, Imbiss gibt's am Buffet - all das gegen freie Spende. Einlass ist ab 18 Uhr, das Konzert startet um 19 Uhr.

www.hospiz-moedling.at