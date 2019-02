An die 300 Bürgerinnen und Bürger staunten nicht schlecht, als Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, anhand einer Visualisierung eine Lösung für die Umsetzung des Öko-Parks am noch brach liegenden Areal beim Palmers-Haus verkündete: Zuerst wird entlang der B17 vom Sportzentrum Richtung SCS ein Wald aufgeforstet - die Rede ist von 15.000 Bäumen - , erst dann erfolge der Startschuss für den Öko-Park, betonte der Ortschef. Auch die Erreichbarkeit scheint geklärt: statt der Unterführung in Höhe Reisenbauerring-Siedlung wird der Öko-Park direkt über die A2-Zubringer erreichbar sein.

Wie die Bevölkerung auf das Projekt "Versteigerungshaus", wo etwa 100 Wohneinheiten entstehen werden, den 7,5-Minuten-Takt der Badner Bahn und den B17-Tunnel reagiert, lest ihr in der Mödlinger NÖN.