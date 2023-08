Neuer Blick in Brunns Vergangenheit und Zukunft

Die Archivare Manfred Car, Christian Car, Robert Krickl, Gertrud Mailling, Renate Pelz-Nakladal und Guido Radschiner arbeiten schon seit dem Vorjahr intensiv an der redaktionellen Umsetzung der „Jubiläums-Ausgabe“, um ein innovatives, für alle Bevölkerungsgruppen interessantes Werk zu erstellen. Immerhin darf man sich bei der Neuauflage der Chronik auf 16 Millionen Jahre Vergangenheit und 100 Jahre Zukunft freuen, verraten die Verfasser.

Seit dem Erscheinen des letzten Buches zu diesem Thema von Erich Schmutz sind 20 Jahre vergangen. Seither wurden in Brunn am Gebirge bedeutende archäologische Funde gemacht, zusätzlich konnte viel Bildmaterial aus Privatarchiven gesammelt werden. Die Chronik wird in großem Format über 260 Seiten mit Plänen auf Ausklappseiten ausgeführt und im Eigenverlag vom Archiv der Marktgemeinde Brunn am Gebirge herausgegeben.

Vorgeschmack im Oktober im Heimathaus

Im Kapitel „Traum und Raum“ bekommt auch die Brunner Jugend die Möglichkeit sich einzubringen und mit Zeichnungen ihre Vorstellungen zu „Brunn in 100 Jahren“ auszudrücken. Diese Bilder werden am 7. Oktober 2023 bei der „Langen Nacht der Museen“ im Brunner Heimathaus ausgestellt und gleichzeitig prämiert.