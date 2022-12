Münchendorf: Viele Ideen für „Zentrum neu“

Werbung

Zu einer Begehung rund um Kirchenplatz, der Pestsäule, dem Pfarrgarten, dem Garten hinter der Kirche, der ehemaligen Feuerwehr, der alten Volksschule und dem Bücherflohmarkt lud die Dorferneuerung Münchendorf.

Danach folgte ein Workshop, wie man diese Plätze im Ortszentrum lebendig halten und wie mit dem Parkplatzproblem in der Kirchfeldgasse mit Durchgang zum Kirchenplatz umgegangen werden könnte.

Denn bis jetzt ist der Platz vor der Kirche zugeparkt, von einem Bereich, wo sich Menschen verweilen, sei man weit entfernt. Auch drohe dem Ortszentrum ein gewisses Verwaisen, der Betreiber der Bäckerei „Im Schlafrock“ hat seine Pforten über Nacht geschlossen, die Raiffeisen Regionalbank (RRB) Mödling überlegt, auf einen anderen Standort in der Hauptstraße zu übersiedeln, die Betreiberin des Frisörgeschäfts geht bald in Pension. 120 Kärtchen mit über 380 Ideen wurden laut ÖVP-Sprecherin Ruth Hafner in den dafür vorgesehenen Postkästen deponiert.

Auch alte Volksschule spielt wesentliche Rolle

Die einhellige Meinung aller Parteien: Die alte Volksschule soll bestehen bleiben, sie sei „den Münchendorfern einfach ans Herz gewachsen“, betont Hafner. Für die ÖVP ist es wichtig, Frequenzbringer im Ortszentrum zu halten, und Nummer 1 sei hier eben die RRB-Filiale. Deshalb sei es notwendig an einem Strang zu ziehen und erneut das Gespräch mit den Verantwortlichen zu suchen.

Für Bürgermeister Josef Ehrenberger, SPÖ, hat „oberste Priorität, dass die Parkplatzsituation am Kirchenplatz geklärt wird. Wenn wir es nicht schaffen, zumindest jenen Teil der Parker aus dem Zentrum zu bekommen, die hier länger als fünf Minuten etwa in der Trafik verweilen, dann können hier auch nicht andere Ideen umgesetzt werden“.

Bankinstitut plant Neubau an anderem Standort

RRB-Geschäftsleiter Thomas Schantz erläutert im NÖN-Gespräch, dass es Handlungsbedarf gegeben habe: „Wir können es im Sinne unserer Kundinnen und Kunden nicht mehr verantworten, am Standort auf eine Lösung zu warten. Das Gebäude entspricht in keiner Weise mehr den Anforderungen der Zeit.“ Allerdings sei man nicht Eigentümerin des Grundstücks und der Filiale. „Somit haben wir ein Grundstück in der Hauptstraße erworben, unweit des jetzigen Standortes.“ Gesprächen mit der Gemeinde will Schantz sich nicht verschließen, eines ist noch vor Weihnachten anberaumt.

