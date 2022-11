Gießhübl: Die Zukunft jetzt planen

Hinsichtlich der Zusammenlegung des Abfallsammelzentrums und des Bauhofs sind die Planungarbeiten in vollem Gang, ja schon in der finalen Phase.

„Bodenproben und statische Untersuchungen sind bereits durchgeführt“, erläutert Ortschef Johannes Seiringer, ÖVP, „im späten Frühjahr soll dann mit dem Bau begonnen werden.“ Im ersten Halbjahr 2024 soll alles fertig sein. Das Areal hinter dem Autohaus Mayer wird dann frei, was damit geschehen soll, ist noch nicht klar. „Immer wieder zeigen Supermärkte Interesse daran“, so der Ortschef, „niemand zahlt sonst in Autobahnnähe so viel.“

Doch seitens der Gemeindeführung ist man da mehr als zurückhaltend, denn man befürchtet auch eine weitere Verkehrsbelastung des Ortes.

Interessen der Bürger stehen im Vordergrund

„Wir müssen die Bedürfnisse der Bürger berücksichtigen und werden den Verlockungen des hohen Preises nicht erliegen“, erklärt Seiringer. Zuerst sei auch zu klären, ob die Gemeinde nicht Eigenbedarf habe, zudem sei das Areal auch nicht weit vom Gemeindezentrum, was hinsichtlich der Infrastruktur von Bedeutung sei. „Das alles soll im Gemeinderat gemeinsam beschlossen werden“, so Seiringer.

Die Gemeinde arbeitet derzeit an einem örtlichen Entwicklungskonzept, dessen Grundstruktur mit Jahresende fertiggestellt sein soll. „Es geht dabei um die Vision, die wir für unseren Ort für die kommenden Jahre formulieren“, sagt Seiringer. Mit der Errichtung eines neuen Kindergartens auf der Kuhheide und der dadurch möglichen Neugestaltung des Ortszentrums ergäben sich dadurch neue Möglichkeiten. Die Gestaltungsvarianten werden in den Ausschüssen und im Gemeinderat diskutiert und dann zu gegebener Zeit auch der Öffentlichkeit präsentiert.

