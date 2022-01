Distance Learning als Notmaßnahme im Bezirk Mödling

Testen, Maskenpflicht, Distance Learning, keine Schulveranstaltungen, nur interne Projekte (Junior Companys) – die Situation an den Schulen hat sich Corona-bedingt extrem verändert: „Wir haben uns notgedrungen angepasst“, erzählt HTL Mödling-Schulleiter Hannes Sauerzopf. „Themen wie computerunterstützter Unterricht, Videokonferenzen, Digitalisierung am Arbeitsplatz haben ohne viel Diskussion im Unterricht Einzug gehalten.“

Distance Learning ist für Sauerzopf „nur die letzte Möglichkeit, damit das Schulsystem weiterläuft“ und „vergleichbar mit den Krücken eines Leistungssportlers, der sich ein Bein gebrochen hat. Man kommt voran, aber nur sehr langsam“. Die Situation sei für alle Beteiligten, auch für das Pädagogenteam, „sehr herausfordernd. Alle bemühen sich um das Wohl und der Bildung unserer Schülerinnen und Schüler, dafür bin ich allen sehr dankbar“. Mit normalem Schulbetrieb „wie wir ihn bis 16. März 2020 gekannt haben“, rechnet Sauerzopf „erst wieder im Schuljahr 2022/2023“.

Herausforderungen auch

im psychosozialen Bereich

Aus der Sicht von Michael Päuerl, Direktor des Mödlinger Keimgasse-Gymnasiums Keimgasse, sind „der Aufwand und die Belastungen für alle besonders in Phasen des Distance Learning größer geworden. Derzeit gibt es nur vereinzelt ortsungebundenen Unterricht“. Das ganztägige Tragen des Mund-Nasen-Schutzes schränke ebenso wie die feste Sitzplatzordnung „den Unterricht im sozialen Bereich aber auch methodisch-didaktisch spürbar ein“.

Das Pädagogen-Team stehe einem enormen Verwaltungsaufwand gegenüber: Impf- und Genesenen-Status aller Schüler, Organisation und Durchführung von mehr als 2.000 Testungen pro Woche, Feststellen und Bestätigen der Testergebnisse, Verständigungs- und Informationsarbeit. „Zunehmend an Bedeutung gewinnen die besonderen Herausforderungen im psychosozialen Bereich und die Schritte, um diese zu bewältigen.“

Weiter „durch stürmische Zeiten navigieren“

Distance Learning hält Päuerl für die „zwar nicht die beste und auch nicht wünschenswerteste Methode, aber der Lehrstoff kann auch auf diesem Weg zu einem großen Teil vermittelt und erarbeitet werden“. Der Schulleiter geht davon aus, dass „wir noch eine Zeit lang sehr flexibel auf die epidemiologische Situation reagieren müssen“, er hofft aber, dass „noch gegen Ende dieses Schuljahres wieder auf viele gemeinsame Aktivitäten. Bis dorthin werden wir die Keimgasse weiter bestmöglich durch die stürmischen Zeiten navigieren“.

Native-Speaker-Wochen statt Sprachreisen

„Die Flexibilität ist gestiegen – man muss sich immer der aktuellen Situation anpassen“, beschreibt Isabella Engelmeier-Wilfing, Schulleiterin der Vienna Business School Mödling die vergangenen Monate: Durch die Möglichkeit des Fernbleibens von Schülern sei „eine homogene Anwesenheit und das gemeinsame Erarbeiten des Stoffes im Unterricht nicht mehr möglich. Fast täglich ändert sich die Zusammensetzung in einer Klasse“.

Die Lehrerinnen und Lehrer seien bemüht, ein Art Hybridunterricht anzubieten, zudem ist der Verwaltungs- und Zeitaufwand durch das Testsystem enorm gestiegen.

„Wir bemühen uns, die Sprachreisen in Italien, Spanien oder Frankreich so zu kompensieren, dass wir Native-Speakerwochen an der Schule mit einem tollen Rahmenprogramm anbieten“, ergänzte Engelmeier-Wilfing. Sie hofft, dass „mit März wieder die Anwesenheitspflicht kommt und nicht die freiwillige Entscheidung in den Händen der Schüler liegt, obwohl wir Präsentunterricht anbieten müssen“.

„Akzeptierte Notmaßnahme“

„Im Moment betreffen die Einschränkungen weniger den normalen Unterricht als die vielfältigen Aktivitäten, die normalerweise das Schulleben ausmachen“, weiß Wolfgang Faber, Direktor des Gymnasiums Perchtoldsdorf. Der normale Unterricht laufe „relativ störungsfrei, es sind aber überdurchschnittlich viele Schüler krankgemeldet. Ganze Klassen sind bei uns nicht in Absonderung“. Viel Energie gehe für die Covid-Maßnahmen auf: „Die Testorganisation dreimal pro Woche für 1.000 Personen, die Verwaltung der Ninja-Pässe mit vier verschiedenen Aufklebern, die Verwaltung des Impf- bzw. Genesenen-Status von 1000 Personen, Kontaktpersonenermittlung, ...“

Distance Learning sei „eine akzeptable Notmaßnahme, kann echten Unterricht aber bei Weitem nicht ersetzen“, meint Faber: „Mittlerweile hat es den Reiz des Neuen verloren und die Schüler können die Konzentration nur sehr schwer aufrecht erhalten. Ich würde, so es vertretbar ist, rasch die Rückkehr in Sicherheitsstufe 2 wünschen; damit wäre ein annähernd normaler Schulbetrieb wieder möglich.“

„Nur einzelne Klassen wurden in den ortsungebundenen Unterricht geschickt, daher gibt es fast keine Änderungen zum Unterricht 2019“, berichtet Birgit Gruber-Pernitsch, Schulleiterin des Mödlinger Gymnasiums Untere Bachgasse: „Der größte Unterschied besteht in Masken- und Testpflicht. Es fehlen nur einzelne Schüler. Der Lehrstoff kann – falls nötig – auch im Distance Learning erarbeitet werden.“

