Pickerl in Wien sorgt für Unruhe in Brunn am Gebirge

Mit 1. März startet das flächendeckende Parkpickerl in Wien. Es wird damit gerechnet, dass etwa 20.000 niederösterreichische Pendler unmittelbar von der Einführung der Kurzparkzone in Wien betroffen sein werden. Perchtoldsdorf und Vösendorf, die ebenfalls unmittelbar an die Bundeshauptstadt grenzen, haben sich schon mit der Lösung dieses Problems beschäftigt (Kurzparkzonen mit Anrainer-Ausnahmen).

Nicht jedoch Brunn, ärgert sich Oliver Prosenbauer, ÖVP: Beispielsweise seien Anrainer der Wolfholzsiedlung am Kellerberg besorgt, dass sie von parkplatzsuchenden Pendlern im Bereich der U6-Station Siebenhirten „verstellt“ werden. Dabei hätte man „genug Zeit gehabt, sich auf die Situation vorzubereiten“, meint Prosenbauer.

Grenzbereich mit Wien: „nicht praktikabel, weil damit ein sehr hoher bürokratischer Aufwand verbunden wäre“

Christian Schmitzer, NEOS, glaubt als zuständiger Verkehrsreferent nicht daran, „die Brunner Situation mit jener der angrenzenden Gemeinden vergleichen zu können, denn ein über ein Kilometer langer Fußweg zur U6 wird doch zu weit sein“. Dennoch hat sich Schmitzer die Lösungen in Perchtoldsdorf und Vösendorf genau angeschaut. Diese hätten sich für den kurzen Grenzbereich mit Wien als „nicht praktikabel erwiesen, weil damit ein sehr hoher bürokratischer Aufwand verbunden wäre“.

Die digitale Lösung wie in Perchtoldsdorf sei „aufgrund der kurzen Grenze zu Wien den Aufwand nicht wert, weil sie für alle Beteiligten zu kostenintensiv wäre“, meint auch Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ: Wogegen „die Vösendorfer Parkpickerlösung mit einer aufklebbaren Plakette eventuell sinnvoller erscheint“.

Zudem habe man sich seitens der SPÖ-NEOS-Koalition darauf geeinigt, „zuzuwarten und etwa Mitte März den Dialog mit den Anwohnern der Wolfholzsiedlung zu suchen“.

Kurzparkzone ist rasch umzusetzen

Linhart habe auch schon Gespräche geführt und die Situation erhoben. Demnächst soll es ein Infoblatt mit allen wichtigen Informationen und Möglichkeit für die Betroffenen geben. Sollte es notwendig sein, könne der Bürgermeister sehr rasch eine Kurzparkzone nach dem Vorbild der Nachbargemeinden verordnen. Diese könnte dann innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden. „Wir stehen Gewehr bei Fuß“, bekräftigt Linhart.

„Dem Zuparken des Bahnhofparkplatzes werden wir sicher nicht tatenlos zusehen.“

Auch die Situation am Brunner Bahnhof bleibt vorerst offen: die ÖVP befürchtet, dass viele Pendler auf den Parkplatz am Bahnhof ausweichen werden und es dadurch rund um diesen zu vermehrten Tagesparkern kommt. Damit rechnen Linhart und Schmitzer unisono nicht, denn „wer ein Klima- oder Regionalticket besitze, werde wohl kaum nach Brunn und von dort öffentlich weiterfahren“. Außerdem plane man, gegebenenfalls Überprüfungen und Kontrollen am Bahnhofsparkplatz durchführen zu lassen: „Dem Zuparken des Bahnhofparkplatzes werden wir sicher nicht tatenlos zusehen.“

