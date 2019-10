Die 80 Jahre alte Wohnhausanlage in der Parkstraße in Neu-Guntramsdorf wird von der Wohnbaugesellschaft „Neue Heimat“, Eigentümerin und Vermieterin der Wohnungen, neu errichtet.

Der Leiter des Bauausschusses, Werner Deringer, ÖVP, erklärt: „Ein Umbau der alten Häuser wäre nicht wirtschaftlich gewesen, weil umfangreiche Adaptierungen des Stiegenhauses und vieler Leitungen und Anschlüsse notwendig gewesen wären.“ Auch die sehr geringen Wohnflächen würden nicht mehr dem heutigen Standard und den Bedürfnissen der Mieter entsprechen. In den Neubauten erwartet Deringer Betriebskosten, die weit unter dem derzeitigen Niveau liegen sollten.

Das erste Musterhaus wird auf einem derzeit freien Baufeld, auf der Wiese zwischen Parkstraße 22-30 und der Franz Novy-Gasse, errichtet werden. „Die Mieter aus einem alten Bestand siedeln in den Neubau, dann erst wird das erste alte Haus abgerissen.“

"Der Grünraum bleibt erhalten"

Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, ist über den offiziellen Projekt-Startschuss hoch erfreut: „Hier beginnt für die Mieter ein neuer Lebensabschnitt in Sachen Wohnqualität. Moderner Komfort, zeitgemäße Energietechnologie und das bei gleichbleibenden Kosten.“ Wichtig ist dem Ortschef, dass die Verbauungsdichte nicht steigen wird: „Der Grünraum bleibt erhalten, bzw. wird an neuer Stelle entstehen.“

Im ersten Bauabschnitt ist die Errichtung von 24 Mietwohnungen geplant. Die Größe der Wohnungen wird zwischen 44 und 85 m liegen. Alle Wohneinheiten werden über einen Balkon oder eine Terrasse sowie über einen Abstellraum verfügen.

Die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt sollen ausgewertet werden und in die schrittweise Erneuerung der anderen Wohngebäude in der Parkstraße, am Körnerplatz 1-5 sowie in der Franz Novy-Gasse einfließen.