Laab im Walde: Mit Bio lässt sich’s punkten

Das Ausbildungszentrum „Dorothea“ mit den Standorten in Gablitz und Laab im Walde (Klostergarten) ist offiziell Partnerbetrieb des Biosphärenparks Wienerwald (BPWW). „Dorothea“ bietet Jugendlichen mit Beeinträchtigung Berufsqualifizierung in verschiedenen Bereichen an und unterstützt sie bei der Eingliederung am Arbeitsmarkt. Sie erhalten individuelle, fachlich fundierte Ausbildung zu den Schwerpunkten Gemüsebau, Grünraumpflege, Haustechnik oder Hauswirtschaft und Soziales.

Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß hob zudem die Anstrengungen der Vereinsverantwortlichen hervor, „Bewusstseinsbildung für Themen wie Ressourcenschonung oder Nachhaltigkeit sowie Grundlagen für ökologische Diversität zu schaffen“. Nikolaus Kramer von „Dorothea“ betonte: „Die Werte, die wir in unserer Arbeit leben, stimmen mit jenen des Biosphärenpark Wienerwald überein. Darum freut es uns sehr, nun Teil des Partnerbetriebsnetzwerks zu sein“.

