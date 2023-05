Wiener Neudorf und Bärnkopf: Seit 50 Jahren unzertrennlich

Die Gegensätze könnten größer nicht sein. Auf der einen Seite die von Wirtschaft geprägte Marktgemeinde Wiener Neudorf (mit knapp über 9.300 Einwohnern und fast eben so vielen Arbeitsplätzen), auf der anderen Seite Bärnkopf (Bezirk Zwettl, 350 Einwohner, mit 1.000 Metern höchstgelegene Gemeinde des Waldviertels, die im größten geschlossenen Waldgebiet Österreichs liegt).

Und trotzdem pflegen diese beiden Gemeinden seit einem halben Jahrhundert Beziehrungen. Hans Czettel, SPÖ, von 1969 bis 1980 Landeshauptmannstellvertreter unter Andreas Maurer, ÖVP, hatte dereinst die Idee, finanziell wohlhabendere Gemeinden mit schwächeren zusammenzubringen und zu einer Partnerschaft zu bewegen. So schlug er dem Wiener Neudorfer Bürgermeister Franz Fürst, SPÖ, „die uns damals völlig unbekannte Gemeinde Bärnkopf vor“, erzählt der aktuelle Orts-Chef Herbert Janschka, ÖVP.

Am Wochenende wurde das 50-Jahr-Jubiläum in Wiener Neudorf gefeiert. Dazu reiste ein Bus mit 70 Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreterinnen und Vertreter des Gemeindeamts aus Bärnkopf an und wurden im Festsaal des Freizeitzentrums in Wiener Neudorf empfangen und begrüßt. Eine Festmesse mit Pfarrvikar Josef Denkmayr leitete das große Jubiläumsfest mit über 300 Gästen ein. Auch der Zwettler Bezirkshauptmann Markus Peham war mit dabei und gratulierte zum langen Bestehen der Freundschaft.

Es folgte die Festansprache von Archivar Peter Csendes, der vieles über den geschichtlichen Hergang der Gründung und Entwicklung der großen Freundschaft der beiden Gemeinden zu erzählen hatte. In einer zeremoniellen Gemeinderatssitzung wurde nun, 50 Jahre später, einstimmig die Fortsetzung der Partnerschaft durch die anwesenden Gemeinderäte aus beiden Gemeinden beschlossen und mit Unterschrift der amtierenden Bürgermeister Arnold Bauernfried aus Bärnkopf und Herbert Janschka aus der Marktgemeinde Wiener Neudorf besiegelt. Ein Ritual, das seit der Gründung der Partnerschaft alle 5 Jahre vollzogen wird.

Dann wurde gefeiert - und dies mit Unterstützung durch Blasmusikgruppen bzw. Musikvereinen aus beiden Gemeinden sowie mit einem Auftritt der Linedancegruppe aus Bärnkopf.

Arnold Bauernfried (l.) und Herbert Janschka unterzeichnen die Urkunde zur Verlängerung der Partnerschaft. Foto: Heidi Gaganas

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.