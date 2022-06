Perchtoldsdorf - Wien: Nur der Ausbau hilft gegen übervolle Züge

Werbung

Sophie lebt in Perchtoldsdorf und studiert in Wien. Das bedeutet für sie eine fast tägliche Reise von über einer Stunde an die Universität und wieder nach Hause.

„Mein Pendelweg geht über Liesing mit der S-Bahn in die Innenstadt. Vor allem seit wieder Präsenzvorlesungen stattfinden, bin ich mehr oder weniger täglich in Wien, auch um Freunde zu sehen oder etwas zu unternehmen.“ Den Weg nimmt sie gerne in Kauf, ein Umzug nach Wien war für Sophie keine Option: „Einerseits wollte ich aus Bequemlichkeit nicht von Hause weg, andererseits mag ich es, gleich in der Natur zu sein. Mich stört das Pendeln auch gar nicht, mit der Bahn bin ich echt schnell in der Stadt. Von Haustür zur Haustür brauche ich nur 35 bis 40 Minuten.“

Studentin Sophie ist begeisterte Öffi-Nutzerin. Allerdings bemerkt auch sie, dass durch die steigenden Fahrgastzahlen das Platzangebot sinkt. Foto: privat

Die steigenden Fahrgastzahlen seit der Corona-Pandemie seien ihr deutlich aufgefallen: „Es ist schon sehr viel los in den Öffis. Es ist auf jeden Fall eher Alltag, dass ich keinen Sitzplatz habe. Und ich glaube, dass es in Regionalzügen noch einmal schlimmer ist als in der S-Bahn, deshalb kann ich mich nicht beschweren.“ Als das Klimaticket eingeführt wurde, hat sich Sophie dagegen entschieden, stattdessen hat sie die Semesterkarte der Wiener Linien für Studierende unter 26 Jahren.

Das Ticket gilt auf allen Linien innerhalb der Kernzone Wiens. „Ich habe überlegt, mir das Klimaticket zu kaufen, aber nachdem ich es mir durchgerechnet habe, habe ich entschieden, dass es sich nicht auszahlt. Ich mache es jetzt so, dass ich mit dem Fahrrad zur S-Bahn-Station Liesing fahre und dort einsteige. Da bin ich dann schon über der Stadtgrenze. Das funktioniert so sehr gut.“

Autobenutzung ist für Studentin undenkbar

Mit dem Auto zu pendeln, ist für Sophie undenkbar: „Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bin ich viel flexibler. Ich kann einsteigen und aussteigen, wo ich will und muss mir bei spontanen Plänen keine Gedanken machen. Außerdem ist es natürlich viel besser für die Umwelt.“

Trotzdem sieht auch sie Verbesserungsbedarf: „Im Sommer ist es in den Zügen sehr heiß, da könnte man auf jeden Fall daran arbeiten. Die Kapazitäten kann man auch immer erhöhen. Fakt ist, je weiter raus nach Niederösterreich man fährt, desto schlechter werden die Anbindungen. Wenn da das Angebot besser wäre, hätte bei mir die Entscheidung mit dem Klimaticket vielleicht auch anders ausgeschaut.“

