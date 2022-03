Guntramsdorfer Manfred Biegler: „Gewinnen werden wir nur miteinander“

Werbung

Manfred Biegler feierte seinen 66. Geburtstag und hat sich endgültig in den politischen Ruhestand verabschiedet. Der SPÖ-Mandatar, dem „Handschlagqualität“ attestiert wurde, prägte die Guntramsdorfer Ortspolitik seit fast vier Jahrzehnten.

1985 wurde Biegler von Bürgermeister Rudolf Mokra als erster Jugendreferent in den Gemeinderat geholt: „Begonnen hat alles damit, dass ich Veranstaltungen für Jugendliche organisiert habe, Skiausflüge oder Konzerte.“ Der junge Gemeinderat kümmerte sich intensiv um den Ausbau der Kinderspielplätze und war bald beseelt von der Idee, die Bildungseinrichtungen im Ort von der Krabbelstube bis zur Matura durchgängig aufzubauen: „Wir haben die Kindergärten und Schulen renoviert und erweitert.“

Bieglers politisches Leitmotiv war es, im Ort alle sozialen Bedürfnisse der Menschen erfüllbar zu machen. Bereits in jungen Jahren setzte er sich für den Ausbau der Altenbetreuung im Ort ein: „Ich wollte nicht, dass die Menschen im Alter wegziehen müssen und ihr Umfeld und viele sozialen Kontakte einbüßen.“ Biegler ist stolz darauf, wesentlichen Einfluss auf die positive Entwicklung seines Heimatortes genommen zu haben: „Guntramsdorf hat sich von einem Weinort zu einer modernen Gemeinde entwickelt.“ Biegler hatte durch seine Tätigkeit als Vizebürgermeister von 1994 bis 2005 sowie als Gemeinderat für Raumordnung, Bauen und Flächenentwicklung maßgeblichen Anteil daran.

Im Job und in der Politik hat sich Biegler stets für andere eingesetzt: „Es entspricht meiner Ausrichtung, die Interessen jener zu vertreten, die sich nicht so einfach artikulieren können.“

15 Jahre Betriebsrats-Chef der Flugen Wien AG

Der gelernte Bautechniker war in seinem Zivilberuf 20 Jahre lang als Betriebsrat tätig, 15 davon als Vorsitzender des Angestellten-Betriebsrats der Flughafen Wien AG.

Biegler saß im Vorstand der Gebietskrankenkasse, war Funktionär in der Arbeiterkammer und verhandelte als Betriebsratsvorsitzender die Kollektivverträge für die Fachgruppe Airlines. Für seine Verdienste wurde ihm 2015 das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen. Im November 2021 holten Arbeiterkammer und ÖGB Biegler vor den Vorhang und zeichneten ihn für sein Lebenswerk aus.

In der Pension will Biegler geistig und körperlich fit bleiben: „Es ist mir wichtig, mich in jeder Hinsicht aktiv zu halten.“ Konkret will er lesen und Themen nachgehen, die ihn immer schon interessiert haben: „Ich möchte mein Englisch verbessern und in anderen Sprachen Floskeln lernen, um mich auf Reisen gut und sicher bewegen zu können.“

Privat ist Biegler seit fast 30 Jahren mit seiner Frau Silvia verheiratet, die beiden haben einen erwachsenen Sohn.

In seiner vielschichtigen Arbeit hat Biegler stets das Gemeinsame vor plakatives Erfolgsdenken gestellt: „Als Betriebsrat und als Gemeindepolitiker habe ich immer gerne und eng mit Andersdenkenden zusammengearbeitet. In Guntramsdorf habe ich die Ziele der Gemeinde in den Vordergrund gestellt, um für die Menschen im Ort die besten Lösungen zu finden, denn mir war klar: Gewinnen werden wir nur miteinander.“

Mit Rat und Tat zur Seite stehen

Biegler will seinen Freunden im Hintergrund weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen, freut sich aber, frei von Verpflichtungen zu sein: „Ich werde nicht in Schweigen verfallen. Wenn Dinge passieren, die mir nicht passen, wird man mich weiterhin hören.“

