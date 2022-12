Streit um die Krampusläufe in Guntramsdorf

Christian Höbart, „Lebenswertes Guntramsdorf“, möchte am Samstag das Brauchtum in Form eines Perchtenlaufes im Ortszentrum wieder beleben: „Am Kirchanger soll zunächst ein Krampuslauf für Kinder stattfinden, am Abend will der Perchtenverein ,Dark Night Devils Mandeswerde’ aus Mannswörth mit dem Nikolo und seinen Begleitern, rund 150 Krampussen, auftreten.“

Bei der Durchführung der Veranstaltung gibt es laut Höbart aber einige Hürden zu überwinden. „Als der Obmann des Vereins die Läufe als Brauchtumsveranstaltung beim Bürgermeister bekannt geben wollte, stellte Robert Weber infrage, dass es um Brauchtum geht und verwies auf die Notwendigkeit einer Anmeldung nach dem NÖ Veranstaltungsgesetz.“

Für Brauchtumsveranstaltungen braucht es vom Gesetz her keine Bewilligung, sondern lediglich eine Bekanntgabe. Allerdings: die einmonatige Vorab-Frist zur Anmeldung war schon vorbei.

Für SPÖ alles andere als „Adventzauber“

Der SPÖ-Ortschef sieht die Causa „emotionslos: Ich habe mit diesen Veranstaltungen, wenn sie zeitgerecht angemeldet und besprochen werden, kein Problem“. Im konkreten Fall arbeite der Kulturausschuss des Gemeinderates seit dem Frühsommer daran, „den Adventmarkt heuer endlich wieder durchzuführen und mit einigen Attraktionen wie lebenden Schafen, Darbietungen von unseren Volksschulen und vorweihnachtlichen Klängen unserer Blasmusik zu bereichern“.

Die Aussagen Höbarts hält Weber „für absurd, sie stimmen so nicht: Einen Perchtenlauf mit 150 Perchten hat Höbart nie angesprochen und würde an einem Öffnungstag des Adventmarktes auch nicht in das Konzept ,Adventzauber’ passen“. Nunmehr will Höbart auf kreative Lösungen zurückgreifen: „Wir werden zur Sicherheit eine Versammlung und eine Parteiveranstaltung bei der Bezirkshauptmannschaft anmelden, damit die Läufe stattfinden können.“

Kein Brauchtum in Guntramsdorf

Für Bezirkshauptmann Philipp Enzinger steht nach Rücksprache mit Experten der Landesverwaltung grundsätzlich fest: „Ein Perchtenlauf in Guntramsdorf gehört ebendort nicht zum Brauchtum.“ Zudem seien die Einreichfristen für eine Veranstaltung, die in den Wirkungsbereich der Gemeinde fallen, „schon lange abgelaufen“. Ziehe Höbart die Veranstaltung durch, müsse er möglicherweise mit einer Verwaltungsstrafe rechnen.

Am Montagnachmittag hat Enzinger zwei Versammlungsanzeigen auf den Tisch bekommen; das Krampusspektakel soll demnach als „Demo“ über die Bühne gehen. „Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht“, macht Enzinger im NÖN-Gespräch deutlich. Man werde das Ansuchen „eingehend prüfen“. Nachsatz: „Wenn es zu Straßensperren kommen sollte, ist die Gemeinde zuständig.“

