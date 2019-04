Eine 64-Jährige aus dem Bezirk Mödling wurde am 15. April gegen 13.30 Uhr durch einen bislang unbekannten männlichen Täter kontaktiert. Dieser soll sich während des mehrstündigen Telefonates als Polizist ausgegeben und das Opfer überzeugt haben, dass dessen Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden und schuld an diesem sei. Es müsse ein mittlerer fünfstelliger Eurobetrag geleistet werden, da die Tochter sonst in Haft genommen werde.

In weiterer Folge habe der Täter dem Opfer Druck gemacht und die Frau zur Behebung des Geldbetrages gebracht. Anschließend übergab sie das Geld im Ortsgebiet von Perchtoldsdorf an eine unbekannte Täterin. Diese war zirka 25-35 Jahre alt und sprach Deutsch mit einem ausländischen Dialekt. Der männliche unbekannte Täter hielt das Gespräch über den ganzen Zeitraum aufrecht, sodass die 64-Jährige erst nach Übergabe des Geldes und Beendigung des Telefonates mit ihrer Tochter Kontakt aufnehmen und den Betrug erkennen konnte.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Maria Enzersdorf unter der Nummer 059133-3339100 erbeten.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich warnt ausdrücklich vor solchen Anrufen: