79-Jährigen mit Gehbehinderung bestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Am 9. September hatte ein Unbekannter einen 79-jährigen, gehbehinderten Mann auf dem Parkplatz einer Wohnhausanlage in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) bestohlen. Die Polizei bat in einer Aussendung am Mittwoch (27. Oktober) nun um Mithilfe und Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Täter.