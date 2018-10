Nach Hundebiss: Zweijährige auf Überwachungsstation .

Die am Sonntag in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) durch einen Dackelbiss schwer verletzte Zweijährige befand sich am Dienstag unverändert auf der Überwachungsstation im AKH Wien. Karin Fehringer, Sprecherin des Krankenhauses, bestätigte ihre Angaben vom Vortag, dass das Mädchen nicht in Lebensgefahr sei.