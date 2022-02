Auf nach Panama mit dem Kinder- und Jugendtheater

Das von Regisseurin Birgit Oswald gegründete Kinder- und Jugendtheater THEO befindet sich bereits in der 6. Spielsaison und zeigt bis 27. März insgesamt 18-mal für Kinder ab 4 Jahren die Geschichte von Horst Eckert alias Janosch, „Oh, wie schön ist Panama“.

Schauspielerin Melissa Malacad, die als „Die kleine Hexe“ das Publikum begeisterte, schlüpft in die Rolle des Tigers. Thomas Bammer, der seit Bestehen des THEO, in vielen Rollen zu sehen war und zuletzt bei der Produktion „Das hässliche Entlein“ Regie führte, übernimmt die Rolle des Bären.

Teresa Schmid knüpft als Reiseleiterin nahtlos an ihre erfolgreiche Darstellung der bösen Mäusekönigin und Maries Mutter in „Der Nussknacker“ an.

Die Regie liegt in den bewährten Händen von Birgit Oswald, Monika Kutter wird auf der Zither live für die musikalische Begleitung sorgen. www.theaterort.at

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden