Drei Männer und zwei Frauen aus Polen stehen derzeit in Wiener Neustadt vor Gericht, weil sie 18 Luxusautos gestohlen und zwei Versuche dazu unternommen haben sollen. Schadensumme: rund 1,7 Millionen Euro.

Staatsanwalt Udo Kremnitzer ergänzte: „Und sie taten das auf sehr smarte Weise – mit einem Funkstreckenverlängerer.“ Dazu wird das Signal des „Autoschlüssels“ – diese Pkw sind alle ohne herkömmlichen Schlüssel zu öffnen und zu starten – während der Nacht im Haus abgerufen und an einen Komplizen beim Auto gesandt. „Wenn am Morgen die Besitzer merken, dass ihr Auto weg ist, befindet sich das schon außerhalb der EU-Region oder ist schon in Einzelteile zerlegt.“

Die Männer dürften für die Diebstähle verantwortlich zeichnen, die beiden Frauen sollen ihnen geholfen haben. Die erste, Mutter von zwei kleinen Kindern, soll den Erstangeklagten, ihren Cousin, zum Auskundschaften auch durch Perchtoldsdorf kutschiert und nachts die Männer zu den Tatorten gefahren haben. Vier Angeklagte bekannten sich „teilweise schuldig“, nur eine Frau gab an, nichts von den Diebstählen nichts gewusst habe. Der Prozess geht diese Woche weiter.