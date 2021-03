Kö ist es gelungen, für Perchtoldsdorf ein Kontingent des Pfizer/BionTech-Impfstoffs zu sichern, womit das Impfangebot für die vulnerablen Gruppen gewährleistet ist. „Damit wollen wir den Druck von den Menschen nehmen und eine Rückkehr in ein Leben ohne pandemiebedingte Gefährdungspotenziale ermöglichen“, erklärt Kö.

Anmeldung ausschließlich über www.impfung.at

Die Impfungen werden in der Siegfried Ludwig-Halle durchgeführt. Im Bereich der Zuschauerebene wird die Impfstraße aufgebaut. Auch die Testungen werden in diesen Bereich verlagert, der Zutritt wird für beide Gesundheitsangebote barrierefrei über die Aqua-Lounge erfolgen, der Ausgang erfolgt in Richtung Donauwörther Straße. Als Termine sind der 20./21. März (Zweitimpfung 10./11. April) und der 27./28. März (17./18. April) vorgesehen.

Die Impfstofflieferung erfolgt durch die "Notruf NÖ GmbH", die Buchung eines Impftermins erfolgt ausschließlich über www.impfung.at