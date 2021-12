Beim Marienplatz scheiden sich noch die Geister

In einem offenen Brief an Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, machen NEOS ihrem Unmut zum Thema „Schulstraße Sebastian Kneipp-Gasse“ Luft: „Euren Stellungnahmen in der NÖN entnehme ich, dass weder bei den Grünen noch bei der ÖVP der politische Wille vorhanden ist, unseren Vorschlag zur Erhöhung der Schulwegsicherheit und der Gestaltung des Marienplatzes ernsthaft zu diskutieren“, ärgert sich Verkehrssprecher Tony Platt.

Es brauche „ein Gesamtpaket, um Anreize für einen gesunden und klimaneutralen Schulweg zu schaffen“. Dass man sich auf den Minimalkonsens – „Verödete Baumscheiben neu bepflanzen und Bücherbox am Marienplatz, wenn es nix kostet“ – einigen könne, sei nicht das Gelbe vom Ei.

Geld zur Umgestaltung statt für Parteienförderung

Geht es nach NEOS, sollte Geld für die Umgestaltung aufgebracht werden, wenn man am Fortbestand der „Schulstraße“ bestehe. Dafür solle die im Voranschlag 2022 vorgesehene Parteienförderung gekappt und verwendet werden. Und schon wäre ein sechsstelliger Euro-Betrag für Kneipp-Gasse und Marienplatz vorhanden.

Bürgermeisterin Andrea Kö reagierte prompt: „Die Sicherheit der Schulkinder ist etwas anderes als die Neugestaltung des Marienplatzes. Bislang wurde ein solcher Wunsch weder von den Anrainern noch von der Kirche an mich herangetragen.“ Solche Vorschläge werden mit den betroffenen Anrainern besprochen und auf Machbarkeit geprüft. „Wenn es ein solches konkretes Projekt gibt, werden die dafür notwendigen finanziellen Mittel veranschlagt.“

Ortschefin gegen „Projekt auf Zuruf“

Der Zuruf einer politischen Partei, nach Abschluss der Arbeiten am Voranschlag „einfach einmal für eine Neugestaltung des Marienplatzes finanzielle Mittel im neuen Jahr vorzusehen“ reiche da nicht aus. „Es gibt nicht einmal ein konkretes Projekt, das man finanziell bewerten könnte“, meint Kö. Einen Zusammenhang zwischen einer Neugestaltung des Marienplatzes und dem im Voranschlag dokumentierten Ansatz „Gewählte Gemeindeorgane“ gebe es auch nicht. Zudem sei der operative Haushalt für 2022 ausgeglichen, sodass „diese Maßnahme nicht mehr vorgesehen ist“.

SPÖ glaubt nicht an „Marienplatz neu“

SPÖ-Gemeinderat Anton Plessl weiß, dass der Umbau des Marienplatzes schon 2009 Thema war, ebenso wie „die Vergrößerung der Baumscheiben. Geschehen ist nichts“. Ob sich etwas ändern wird, wagt Plessl zu bezweifeln: „Bei der katastrophalen finanziellen Situation der Gemeinde bin ich skeptisch.“

Kös Fazit: „Gerne werde ich mit den Anrainern des Marienplatzes und der Kirche Gespräche über eine mögliche Neugestaltung führen. Wenn einmal ein konkretes, umsetzbares Projekt auf dem Tisch liegt, wird es sicher nicht an der Finanzierung scheitern.“