Der 71.Perchtoldsdorfer Hauerball, veranstaltet durch den Bauernbund unter Obmann Josef „Pepi“ Schmid, wurde auch heuer in den wunderschön gestalteten Räumlichkeiten der Perchtoldsdorfer Burg zelebriert.

Susanna Distl überlegte sich auch im letzten Jahr ihrer Obfrauschaft ein stimmiges Thema zur Eröffnung. Heuer tanzten „Weinhauerpaare aus der Umgebung“, denn „nicht nur wir in Perchtoldsdorf leben wahre Freundschaften in unserem Berufsstand, wir wollen dieses gute Verstehen über die Grenzen von Perchtoldsdorf tragen und besonders in den Vordergrund stellen“.