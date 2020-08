Die Perchtoldsdorferin Nana Veverka ist 16 Jahre alt und hat „immer schon gerne gemalt und gezeichnet“. Schlussendlich habe sie sich entschieden, einen Malkurs zu belegen, erzählt Nana. Die Malakademie, die sie jede Woche besucht, hat sie in ihrem Talent „sehr unterstützt“.

Auch der Corona-Lockdown konnte die junge Künstlerin in ihrem Schaffen nicht bremsen: „In dieser Zeit habe ich mich künstlerisch fortgebildet. Ich habe einige Techniken zu Hause ausprobiert und die Zeit sehr intensiv damit verbracht, zu malen und zu zeichnen.“

Auch eine völlig neue Technik hat sich die 16-Jährige in dieser Zeit angeeignet – das Malen mit Öl. „Ich habe es ausprobiert und es gefällt mir derzeit sehr gut. Die Ölmalerei steht momentan im Fokus meiner Werke.“

Der französische Maler Claude Monet ist diesbezüglich für Veverka „großes Vorbild“. Aktuell hat sie sich allerdings vorgenommen, „Die Vogelfalle“ von Pieter Bruegel, mit der sie während des Lockdowns angefangen hat, fortzusetzen.

Wenn Nana in ihrer Freizeit einmal nicht Stift oder Pinsel in der Hand hält, fährt die Gymnasiastin gerne Rad, geht „schwimmen und ich treffe mich auch oft mit meinen Freunden“.

Alles deutet auf Kunststudium hin

Nach ihrem Abschluss im Gymnasium Draschestraße in Wien-Liesing könne sie sich vorstellen, „Kunst zu studieren. Ob in Wien oder vielleicht auch an der schottischen School of Arts, da bleibt mir ja noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken“, blickt die junge Künstlerin in die Zukunft.