Eine räumliche Einheit bei der B12

„Durch die Pläne soll eine qualitative Aufwertung gelingen, die den Anforderungen der Betriebe an ein modernes und nachhaltiges Umfeld und den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entspricht“, erklärte Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger, ÖVP.

Ziel des gemeindeübergreifenden Projektes ist die Umsetzung von Maßnahmen zur klimafitten Aufwertung des 17 Hektar großen Betriebsgebietes in Brunn am Gebirge. Angesichts der Entwicklung hat sich auch der Zustrom an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stark erhöht. Zum einen ermöglicht die Nähe der S-Bahnstation Perchtoldsdorf nachhaltiges Mobilitätsverhalten, zum anderen schließt das Betriebsgebiet Wolfholzgasse unmittelbar an das 22 Hektar große Betriebsgebiet „Industriestraße und Zwingenstraße“ der Marktgemeinde Perchtoldsdorf an. „Hier sollen verstärkt Synergien als räumliche Einheit und Wirtschaftsstandort genutzt werden“, sind sich Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, aus Perchtoldsdorf und Ortschef Andreas Linhart, SPÖ, aus Brunn am Gebirge einig.

Der erste Projektteil an der Gemeindegrenze, die Umgestaltung der Kreuzung B 12/ Wolfholzgasse-Industriestraße mit Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer durch eine Mittelinsel und die Anordnung von Bushaltestellen erfolgt daher mit einer 50:50-Aufteilung der beiden Gemeinden. Folgen soll auch die Errichtung eines Geh- und Radweges entlang der B 12 (Ostseite) zwischen B 12/Wolfholzgasse und Liebermannstraße.

Die Umsetzungsmaßnahmen erfolgen auf Grundlage einer 2019 gemeinsam erstellten „Verkehrstechnischen Machbarkeitsstudie zur Verbesserung der Erschließung des gemeindeübergreifenden Betriebsgebietes im Bereich der Landesstraße B 12“.

