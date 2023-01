Fahndungserfolg: Auto-Marder sitzt jetzt ein

Werbung

Ein 37-jähriger, vorbestrafter österreichischer Staatsbürger ist verdächtig, von Mitte Oktober bis Ende Dezember in Perchtoldsdorf und Brunn am Gebirge in mindestens zwölf teils versperrte Fahrzeuge eingebrochen und Bargeld sowie Bankomatkarten gestohlen zu haben.

In weiterer Folge benutzte er die gestohlenen Bankomatkarten, um in Wien-Liesing bei einem Zigarettenautomaten Zigaretten zu erstehen. Schadenshöhe: mindestens 15.000 Euro. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen konnte der 37-Jährige ausgeforscht und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt festgenommen werden. Nach Abschluss der Erhebungen wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

