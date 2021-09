Die Tatorte befanden sich nach Angaben vom Donnerstag in Perchtoldsdorf und Brunn am Gebirge (jeweils Bezirk Mödling) sowie in Wien. Der nicht geständige Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Mann soll vom 28. Juli bis zum 24. August zugeschlagen haben. Am Dienstag wurden die Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt und eine Durchsuchung an der Wohnadresse des 39-Jährigen in Wien durch das Landeskriminalamt Niederösterreich (Ermittlungsbereich Betrug) gemeinsam mit Kräften der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) vollzogen. Ermittlungen gegen eine internationale Tätergruppe, die vorwiegend ältere Personen telefonisch kontaktiert, sich dabei als Polizei- oder Kriminalbeamter ausgibt und die Opfer dazu verleitet, an vermeintliche Polizisten (Abholer) Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände zur Verwahrung zu übergeben, laufen seit einigen Monaten.

Tipps der Polizei :

Mitglieder dieser unbekannten Tätergruppe kontaktieren ihre betagten Opfer telefonisch und geben vor, dass sie von der Polizei seien. Die unbekannten „Polizisten“ schildern ihren Opfern in unterschiedlicher Weise, dass sie bzw. deren Wertgegenstände in Gefahr wären. Die Opfer werden dazu verleitet, dass sie ihre Vermögenswerte vor deren Liegenschaft deponieren, sodass diese von „Polizisten“ abgeholt und bei der Polizei sicher verwahrt bzw. durch die „Polizisten“ dokumentiert/registriert werden können.



WICHTIG! Die Polizei/Kriminalpolizei holt niemals Bargeld oder Wertgegenstände von Privatpersonen zur "Sicherung" ab! Das Landeskriminalamt Niederösterreich rät zu Vorsicht und sofortiger Anzeigeerstattung bei der nächsten Polizeiinspektion oder unter der Notrufnummer 133, sollten Sie Betroffener eines solchen Anrufs sein.