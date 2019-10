Was mit einer privaten Initiative von Elisabeth Dorner im Jahr 2001 begann, ist heute eines der Top-Charity-Events in Perchtoldsdorf: die Perchtoldsdorfer „Pink Ribbon“-Charity-Modeschau & Produktpräsentation zugunsten der Krebshilfe Niederösterreich, die heuer bereits zum 10. Mal über die (Burg-)Bühne geht.

„Damals habe ich aufgrund meiner Erkrankung begonnen, im Brustkrebsmonat Oktober für die Krebshilfe zu sammeln“, erinnerte sich Dorner, Chefin von „creativ floristik elisabeth“ und Bezirksvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“. „Zuerst wurden in meinem Geschäft das Trinkgeld und der Erlös von verkauften Werkstücken gespendet, die ich betroffenen Frauen zur Verfügung stellen konnte. Damals waren das 450 Euro.“

"Veranstaltung wird durch eine Vielzahl an Sponsoren finanziert"

Dann sei das Projekt stetig gewachsen, alles in allem „haben wir in den zehn Jahren fast 44.000 Euro für von Krebs betroffene Frauen gesammelt und der Krebshilfe Niederösterreich zur Verfügung gestellt“.

Das Konzept ist unverändert und erfolgreich: Wirtschaftstreibende aus Perchtoldsdorf laden zur Charity Modeschau „Perchtoldsdorf for Pink Ribbon“, im Anschluss gibt’s eine Aftershow-Party mit „Top Sound – reloaded“ samt Feuerwerk, der Reinerlös kommt direkt der „Pink Ribbon“-Aktion der Österreichischen Krebshilfe Niederösterreich zugute. „Finanziert wird die Veranstaltung durch eine Vielzahl an Sponsoren, Spenden sowie einer großen Tombola“, erklärt Dorner.

Die Modeschau am kommenden Freitag um 19 Uhr ist gleichsam der Auftakt für Events im Brustkrebs-Monat Oktober: am Donnerstag, 10. Oktober, steht der „Pink Ribbon“-Shopping Day. Viele Unternehmer spenden 10 Prozent des Einkaufes an „Pink Ribbon“.

Und am 24. November, 1., 8. und 15. Dezember (jeweils 14 bis 19 Uhr) wird im Innenhof des Restaurants „Alexander“ Charity Punsch zugunsten der Krebshilfe Niederösterreich ausgeschenkt.

www.perchtoldsdorf-for-pinkribbon.at