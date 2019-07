Seit über 40 Jahren ist CODICO, bekannt für den weltweiten Vertrieb hochwertiger elektronischer Bauteile, in Perchtoldsdorf ansässig. Heuer vergrößert das Familienunternehmen um 17 Millionen Euro seinen Standort in der Zwingenstraße. Was zur Folge hat, dass etwa 90 zusätzliche Jobs entstehen.

Mehr dazu