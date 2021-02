SPÖ-Gemeinderat Anton Plessl hat auch die Mitglieder des Pensionistenverbandes über die Möglichkeiten von Testungen in Perchtoldsdorf und den anderen Orten informiert und ist zur Erkenntnis gekommen, dass „viele Seniorinnen und Senioren aus Mobilitätsgründen auf den Standort Siegfried Ludwig-Halle angewiesen sind“.

Ebendort wird allerdings nur am Mittwoch getestet. „Und beim Abendtermin war, wie ich mich selbst überzeugen konnte, der Andrang enorm“, erzählt Plessl. Deshalb kam sein Vorstoß, die terminliche Ausweitung der Tests anzuregen. „Die Testungen sind ja nicht nur für die Kunden eine Notwendigkeit. Sie garantieren auch, dass verschieden Dienste in Anspruch genommen werden können. Die vielen kleinen Gewerbebetriebe stehen wirtschaftlich am Abgrund. Daher ist die Ausweitung der Testmöglichkeiten für mich eine Wirtschaftsförderung.“

Alexander Nowotny ließ als Organisator der Teststationen im NÖN-Gespräch nicht unerwähnt, dass „wir mit annähernd 1.900 Testungen in der Vorwoche an sieben Teststationen die meisten Testungen im Bezirk durchgeführt haben. Durch die Inanspruchnahme unserer Einrichtung von mittlerweile zwei Drittel Nicht- Perchtoldsdorfer mussten wir unsere Kapazitäten laufend erweitern“.

Lösung mit den Apotheken in Sicht

Aus Kapazitätsgründen können Teststraßen nicht überall permanent offengehalten werden, bedauert Nowotny und verweist auch auf die gute öffentliche Anbindung Richtung Brunn am Gebirge und Gießhübl.

Allerdings: „Der Wunsch nach einer Ausweitung der Testmöglichkeiten ist verständlich. In Perchtoldsdorf wollen wir das gemeinsam mit den Apotheken erreichen“, betonte Nowotny. Gesundheitsreferentin Andrea Kö, ÖVP, sei mit den Apotheken diesbezüglich im Gespräch. Man wolle in jedem Fall zeitnah eine Lösung anbieten.

Dass die Sporthalle aufgrund der Öffnung der Schulen bald ein Ablaufdatum als Test-Standort haben könnte, sieht Nowotny nicht dramatisch. „Sollte in der Sporthalle wieder Schul- oder Vereinsnutzung notwendig sein, haben wir bereits Varianten vorbereitet, um die Testungen in der gewohnten Qualität fortsetzen zu können.“