Gerade der Bereich der Abfallbehandlung ist in ständiger Veränderung begriffen. Der Gemeinderat hat daher bereits im Vorjahr den Startschuss für die Erneuerung des Perchtoldsdorfer Altstoffsammelzentrums gegeben, sodass eine Neuerrichtung mit einem Gesamtvolumen von rund 960.000 Euro, an dem sich unter anderem das Land NÖ beteiligt, möglich wurde. Am Montag wurde Dachgleiche gefeiert, „wir sind zuversichtlich, im Oktober planmäßig die Arbeiten abschließen zu können“, betonte Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP.

Umweltschutz und Komfort stehen beim Neubau im Mittelpunkt: Der gesamte über eine Rampe erreichbare Entladebereich sowie die Containerstandplätze sind überdacht. Der Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz (GVA) im Bezirk Mödling ist in fachlicher Hinsicht ebenfalls mit an Bord, denn die Betriebsführung des neu errichteten Altstoffsammelzentrums wird nach niederösterreichischem Vorbild durch den GVA Mödling erfolgen.