Die Geschichte vom armen Müllerssohn, der unverhofft und unvermutet zu Reichtum und Ansehen kommt, lässt sich auf vielfältige Weise verstehen und interpretieren. Das Märchen bietet daher für jedermann andere Anknüpfungspunkte und verweist auf die zwei Seelen, die bei (fast) allen in einer Brust leben, eine passive und eine aktive.

Wie in den Vorjahren werden die Lieder von Karoline Gans vertont, die zudem auf der Bühne den Hans spielt. Die musikalische Einstudierung übernimmt wieder Sigrid Moser.

"Man kann ein Stück vom Glück sein"

Weitere bekannte Gesichter sind Victor Kautsch als gefräßiger König Anton (am Schluss als ungemütlicher Zauberer Abraxas) und Barbara Novotny als gesundheitsbewusste und sportsüchtige Prinzessin Annemi. In der Rolle der Bäuerin ist erstmals Katharina Fiala zu sehen, die aus den Jugend-Theaterkursen von Birgit Oswald hervorgegangen ist und inzwischen in Wien Schauspiel studiert. Régis Mainka verkörpert den schlauen Kater.

Fazit: Eine flotte Inszenierung, mit gelungenen vokalen und instrumentalen Einlagen, die mit viel Applaus bedacht wurden. Ein Musical-Märchen, bei dem am Schluss alle gemeinsam singen: „Man kann ein Stück vom Glück sein“.