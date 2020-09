Für die Devils-Damen setzte es eine 17:31 Niederlage gegen eine Ferlach/Feldkirch-Mannschaft, die mit der vom letzten Jahr nicht mehr zu vergleichen ist. Dennoch überrascht die Höhe des Ergebnisses.

Jetzt wartet Dornbirn

„So haben wir uns den Auftakt natürlich nicht vorgestellt. Die ersten Minuten waren nicht so schlecht, auch wenn man uns die Nervosität angesehen hat. Am Ende haben wir zu viele Chancen liegengelassen, dann kam auch noch Frust dazu. Auch in der Höhe wohl eine verdiente Niederlage“, musste sich Devils-Sportlicher-Leiter Philipp Wagner eingestehen. Wagner selbst rechnet vor allem mit spannenden ersten Runden: „Da wird es einige Überraschungen geben. Viele Teams haben sich gut verstärkt.“