Die "jüngste Altpartei": Jörg-Abrechnung mit NEOS .

Dass bei NEOS in Perchtoldsdorf personell nicht alles eitel Wonne ist, war schon bei der Listenerstellung für die Jänner-Gemeinderatswahl zu merken. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Günther Jörg rechnete in seiner letzten Gemeinderatssitzung - Perchtoldsdorf wählt am 7. Juni neu - mit Pink ab.