Trotz der aktuellen Situation mit Ausgangsbeschränkung soll Bewegung und Spaß nicht zu kurz kommen. Üblicherweise besuchen rund 300 Kinder, Jugendliche und Erwachsene pro Woche DieTanzerei und werden in den Bereichen Ballett, Jazz Dance, Hip Hop, Yoga und Fitnessgymnastik unterrichtet. Nach einer Unterbrechung von einer Woche zeigt sich DieTanzerei proaktiv und beschreitet nun neue, innovative Wege. Die Tanzklassen und -kurse werden ab sofort als Live-Stream angeboten, aus dem Wohnzimmer in die Wohnzimmer. Die Studioleiterin Mara Kluhs betont vor allem die Chance, in verschiedene Klassen und Stile hineinschnuppern zu können.

Das Live-Stream-Angebot richtet sich an alle von 4 bis 99 Jahren, die auch in Zeiten wie diesen nicht auf Bewegung und Musik verzichten wollen.

Auch Nicht-Kursteilnehmer sind herzlich willkommen: Für 14 Euro (pro Woche) kann man an allen Online-Klassen teilnehmen.

Weitere Infos liefert DieTanzerei auf ihren Social-Media-Kanälen. In diesem Sinne: #beNOTthere but keep on dancing!

dance@dietanzerei.at und www.dietanzerei.at