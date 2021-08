Der 20-Jährige hatte laut Polizei um 10.15 Uhr in Perchtoldsdorf aus vorerst unbekannter Ursache sein Auto nach links verrissen. Es kam zur Kollision mit einem 74-Jährigen, der auf dem Gehsteig unterwegs war. Der Pensionist aus dem Bezirk Mödling erlitt tödliche Verletzungen, teilte die niederösterreichische Landespolizeidirektion am Dienstag in einer Aussendung mit.

Dem 20-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der junge Mann der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.