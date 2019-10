Eindrücke der „Pink Ribbon“-Modeschau .

Was mit einer privaten Initiative von Elisabeth Dorner, Unternehmerin aus Perchtoldsdorf und Bezirksvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“, begann, ist heute eines der Top-Charityevents: die „Pink Ribbon“-Modeschau & Produktpräsentation zugunsten der Krebshilfe Niederösterreich, die heuer in der Burg Perchtoldsdorf 10-jähriges Jubiläum feierte.