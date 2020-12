Robert ist 14 Jahre alt, ein sportlicher Bursch, gerne draußen unterwegs, ein guter Schüler. Vor einem Jahr jedoch wird alles anders, er hat Schmerzen, woher die kommen, weiß vorerst niemand.

Bis im AKH seine Krebserkrankung festgestellt wird und er notoperiert werden muss, hat seine Mutter Nicole mit ihm schon eine Ärzte-Tour hinter sich. „Es gab Ärzte, die sagten, er soll sich zusammenreißen, er hat eh nichts.“ Doch sie blieb hartnäckig und spürte, dass da „etwas Gröberes sein muss“.

Seit der Diagnose „seltener Knochenkrebs“ begann die Therapie im St. Anna Kinderspital und es blieb in der Familie von Nicole, ihrem Mann Peter und Robert kein Stein auf dem anderen. Die Pflege ihres Sohnes bringt ungeahnte Herausforderungen mit sich, ließ sie bis an ihre Grenzen und hinaus gehen, „es ist wirklich unglaublich, was man alles tut, wenn man muss“, sagt Nicole.

Ihr Mann Peter unterstützt sie bei der Pflege, die Corona-Pandemie holte die Familie just in dem Moment ein, als Robert im März mit der Therapie begann.

Ist bis dato schon äußerste Hygiene bei der Pflege von Robert angesagt, verschärfte die Pandemie die Situation noch einmal. Im Spital gab es im März gerade einmal FFP2-Masken für die Ärzte und das Pflegepersonal. „Für zu Hause war es extrem schwer, Desinfektionsmittel zu bekommen. FFP2-Masken gab es nicht zu kaufen, um sich etwa im Supermarkt nicht anzustecken“, erinnert sich Nicole.

Die Unterstützung, die der „Externe Onkologische Pflegedienst“ der Kinderkrebshilfe Wien, Niederösterreich und Burgenland bietet, nahm Nicole gerne an. „Ich hatte keine Ahnung, was es bedeutet, wenn jemand eine Chemotherapie bekommt, auf was man alles achten muss und wie das abläuft. Gerade Kinder und Jugendliche kommen dabei in Phasen, in denen sie über absolut keine Abwehrkräfte verfügen und teilweise auf Blutkonserven angewiesen sind.“

Mindestens vier Blutabnahmen sind in einem Chemo-Zyklus vorgesehen, um zu kontrollieren, wie die Behandlung wirkt. Nicole ist dankbar, „wenn der Pflegedienst ins Haus kommt, und ich Robert nicht zusammenpacken und nach Wien fahren muss“. Denn ihrem Sohn ist schon zwei Tage vor dem Chemotherapie-Termin schlecht, weil er genau weiß, welch eine Tortur jetzt wieder auf ihn zukommt.

Nicole kann über den Unmut, den ihre Bekannten wegen des Lockdowns äußern, „nur lächeln. Wir waren seit Februar nicht draußen, vielleicht kurz mal am Gartenzaun. Wir haben niemanden getroffen, ich kann nicht einmal meinen Vater im Pflegeheim in Wien besuchen. Vieles, was früher wichtig war, schrumpft jetzt auf Zwergengröße. Man lernt, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen, und kann sie unter den gegebenen Bedingungen neu gewichten und einordnen.“

Wichtig ist nur, dass sie sich mit dem Onkologischen Pflegedienst über ganz banale, alltägliche Dinge genauso austauschen kann wie über Fragen der Pflege. „Man bekommt Tipps und Tricks, wie man einen Verband wechselt oder den Eingang zum Dauerkatheter gut versorgt. Da muss man peinlichst genau aufpassen, dass keine Infektion entsteht“.

Bis jetzt wird Nicole von ihrem Arbeitgeber unterstützt, ihr Mann hat ein Karenzjahr genommen.

Im Jänner soll die Chemotherapie abgeschlossen sein. Es schaut gut aus für Robert, im Hinterkopf hat Nicole aber immer, „wie es mit Robert und der Krankheit weiter geht. Dieses Gefühl und diese Sorge sind ganz tief in mir drinnen und lassen sich nicht verdrängen“.

Eines weiß sie aber ganz bestimmt: „Man soll Dinge, die man umsetzen will, gleich erledigen. Es hat keinen Sinn, diese auf später oder gar auf die Pension zu verschieben.“

Und eine Bitte hat Nicole: „Wenn die Kinder in einer bestimmten Phase der Chemotherapie sind, dann helfen ihnen Blutkonserven enorm dabei. Jetzt in der Coronazeit war es schon knapp mit den Blutkonserven. Bitte geht Blut spenden, den Kindern geht es dann wirklich besser.“