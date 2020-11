Beamte der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Perchtoldsdorf ist ein Quartett ins Netz gegangen, das für insgesamt 14 Straftaten (Diebstahl von zwei Mopeds sowie mehrfacher Einbruchsdiebstahl, Urkundenunterdrückungen und unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen) verantwortlich sein soll.

Ihr Unwesen haben die vier Wiener im Alter zwischen 18 und 20 Jahren im Bezirk Mödling, Gmunden sowie in Wien-Liesing getrieben.

Ein Auszug der langen Liste: Am 9. Mai, kurz nach 2 Uhr, nahm die Polizeistreife aus Wien-Liesing in der Breitenfurter Straße zwei Mopeds in Fahrtrichtung Breitenfurt wahr, die mit je zwei Personen besetzt waren. Die Anhaltung schlug fehl, die Fahrzeuglenker samt Beifahrer flüchteten in ein Waldstück. Bald war der Grund für das Widersetzen der Anhaltung klar: Beide Mofas waren mit gestohlenen Kennzeichen versehen, beide Fahrzeuge waren zuvor in Perchtoldsdorf und Brunn am Gebirge geklaut worden.

Das Quartett konnte rasch in unmittelbarer Nähe des Anhalteorts gestellt werden, es bestritt jedoch jeglichen Zusammenhang mit den ihnen zur Last gelegten Straftaten.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich jedoch der Verdacht gegen drei der angeführten Personen, weshalb diese über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert wurden. Einer der Beteiligten wurde auf freiem Fuße angezeigt.